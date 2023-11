Mobilitätswenn

Twoors speelt dat Auto bi de ne’en Plaans to de Mobilitätswenn vun’n Hamborger Senaat jümmer noch en Rull, man de Lüüd süllt den Wagen op jemehrn Weg blots noch to 20 Perzent bruken un nich as nu to 30. Dat wüllt se bet 2030 schaffen. De Linke glöövt dor nich an, dat dat klappen deit. De CDU Hamborg höllt den Verkehrssenater Anjes Tjarks vör, he weer autofiendlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch