Twüschenbericht vun Cum Ex Schandaal

Siet rund dree Johr versöcht de Ünnersökensutschuss vun de Hamborgsche Börgerschop den Cum Ex Schandaal rund üm de Warborg-Bank optoklären. Vundaag warrt dorto de bummelig 900 Sieden dicke Twüschenbericht vörleggt. In den Utschuss geiht dat ok üm de Fraag, wat sik föhrende SPD-Politikers, dorünner ok Olaf Scholz, in dat Stüerverfohren mit rinmengelert hebbt. De Regerensfrakschonen vun Root-Gröön meent, dat is nich bewiest; de Oppositschoon vun CDU un Linke denkt dat woll. To't Anfang vun't tokamen Johr warrt denn över den Twüschenbericht in de Börgerschop snackt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch