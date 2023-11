Snee in Hamborg

In Hamborg hett dat verleden Nacht sneet. Un lütt beten wat kümmt ok noch vundaag rünner. Siet Middernacht is de Stadtreinigen wedder mit 280 Rüüm-Fohrtüüch un mehr as 700 Lüüd ünnerwegens. De Hauptverkehrsstraten hebbt se gau free kregen un streit. Dat hett betto ok noch keen Unfäll wegen den Snee geven.

