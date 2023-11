Telefonsche Krankschrieven

Sik krankschrieven laten - ahn dat een na'n Dokter hen mutt - dat is woll gauer mööglich. De telefon'sche Krankschrieven sall villicht al vunaf 7. Dezember - also in goot een Week - wedder mööglich ween. Dat is bi Recherchen vun't ARD-Hauptstadtstudio rutsuert. De Verband vun de Huusdokters harr verlangt, dat de Praxen beten Last nahmen warrt. Dat gifft jümmer mehr Lüüd, de mit en Infekschoon vun de Atenweeg to doon hebbt.

