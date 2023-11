Dat Wedder för uns in Hamborg

Beten wat för uns hett Fru Holle noch in ehr Küssens. Kann ok mal Sneeregen ut warrn un denn is dat bi Temperaturen de dat op nich mehr as een Graad bringt ja ok geern mal glatt.

Morgen kann’t denn un wenn mal en lütt Flaag geven, de mehrste Tiet man ok in Form vun Snee. Dor hebbt wi denn ok al Minusgraden faat. Hööchstens een Graad ünner Null kriegt wi denn.

