Stand: 28.11.2023 10:15 Uhr Polizeibaas verlangt mehr Hoochacht för sien Kollegen

Mehr Hoochacht för de Hölpslüüd vun Polizei, Füerwehr un Nootdeenst, dat wünscht sik de ne’e Polizeipresedent vun Hamborg Falk Schnabel. To NDR 90,3 hett he ok wat dorto seggt, dat dat Krawall vun Footballfans geven kunn, bi dat Stadtderby an’n Fredag oder bi dat Champions-League-Speel vun Donezk gegen Antwerpen in’n Vulkspark hüüt Avend. De Schandarms würrn nie nich blots ut’n Buuk rut gegen Football-Fans vörgahn, seggt Schnabel, man he hett klor makt, dat Recht un Gesetz ok in’t Fotball-Stadion gellt.

