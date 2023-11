Stand: 28.11.2023 10:15 Uhr Gaza-Geiseln freelaten

De Terrortrupp Hamas hett ne’e Geiseln freelaten. De israelsche Armee seggt, ölben Minschen sünd an dat Rode Krüüz övergeven worden. Ünner ehr sünd ok twee Junglüüd mit düütschen Utwies; Butenministersch Annalena Baerbock hett sggt: Ja dat stimmt so. Ümgekiehrt hett Israel dreeundörtig palästinensche Froons un Junglüüd ut’t Kaschott freelaten. Beid Sieden sünd doröver enig worden, dat dat Ophüren vun dat Scheten tominnst bet övermorgen wiedergahn schull.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch