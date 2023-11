Stand: 28.11.2023 10:15 Uhr Nee’e Schangs för den Elvtower

De Finanzsenater vun Hamborg Andreas Dressel seggt, dat gifft’n nee’e Schangs dorför, dat de Elvtower wiederboot warrt. De Bankrott vun een Dochtersellschopp vun den Geldgever Signa kunn dat nee‘ in Gang bringen, sä Dressel to NDR 90,3. De SPD-Senater finndt dat good, seggt he, dat de Logistik-Milliardär Klaus Michael Kühne nu mit de Signa över den Elvtower snacken will.

