Keen Schoolplicht mehr

Dat Schöölers nich mehr in de School sülvst dor sien moet, dat will en nee’e Vulksinitiativ in Hamborg dörchsetten. Se nennt sik sülvst „Bildung ohne Zwang“ un will bet to’n Februormaand teihndusend Ünnerschriften sammeln. Wat se sik vörstellt: Schöölers schüllt digitalen Feernünnerricht maken un op Privatscholen gahn künnen, de vun de Stadt betahlt warrt. De Vulksinitiativ meent, dat Druck un Dwang bi vele Junglüüd Schaden anricht. De Schoolbehöörd seggt dorgegen, de Schoolplicht, as wi se hebbt, is good un richtig so.

