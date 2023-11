Stand: 28.11.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt vundag mol mehr, mol weniger Wulken mit enkelte Sneeschuer un ok lütt beten Sünnenschien. De Temperatur kladert bet Een Graad. Opstunns hebbt wi in Muurfleet noch Minus Een Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut Nuurd, later na’n Avend hen dreiht he op Süüd. Un so geiht dat wieder: Morgen veel Wulken, af un an en Snee- oder Sneeregenschuer, un noch beten köhliger, blots noch bet Null Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch