Stand: 27.11.2023 09:30 Uhr Bund un Länner snackt över'n Huushoolt

Opstunns draapt sik Bund un Länner un snackt över de Huushooltslaag. Ut Hamborg is de Weertschopssenatorsche Melanie Leonhard vun de SPD mit dorbi un Umweltsenater Jens Kerstan. Hamborg will den Haven klimaneutraal maken – mit Hülp vun Waterstoff-Technologie. Dorför bruukt de Stadt Milliarden Euro vun'n Bund. In Hamborg schall man nich blots in'n Haven Geld rinbottert warrn: Dat geiht üm süssundörtig Projekten – to'n Bispeel üm'n Neebo vun en Swümmbad in Wandsbek un dat Sanieren vun en Speelhuus in Eimsbüttel. Achtergrund vun de Kries vun'n Huushoolt is en Oordeel vun't Bunnsverfatensgericht: De Regieren dröfft süsstig Milliarden Euro an Krediten nich so utgeven, wo se sik dat egens dacht hett.

