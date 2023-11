Stand: 27.11.2023 09:30 Uhr Israel: Debatt över Wapenroh

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seggt, dat he bereit weer, de Wapenroh mit de Islamisten vun de Hamas noch en beten länger to maken. He hett graad eerst mit US-Präsident Joe Biden telefoniert: Achterher sä he, he harr dat giern, wenn noch en Tiet lang nich schoten warrt, wenn man so mehr Geiseln freikriegen kunn. Ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier warrt vundaag mit em över de Saak snacken. Steinmeier is graad op Reis in Israel. An'n Avend harr de Hamas al veerteihn Israelis un drei Utlänner freilaten.

