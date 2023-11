Stand: 27.11.2023 09:30 Uhr KI an Hamborger Scholen

An Scholen in Hamborg sünd Programmen, de mit künstliche Intelligenz arbeidt, al lang in'n Ümloop – vörnweg bi de Schölers. Düt Johr sünd in de Stadt man ok 2.700 Schoolmeesters wieder utbildt worrn, seggt de Schoolbehöörd. Vör bummelig en Johr is dat Programm ChatGPT bekannt worrn. Dat kann op veele Fragen korrekt antern – un so ok Opgaven lösen, to'n Bispeel in Schoolarbeiden. Bi't verleden Abi is dormit in Hamborg af un an swinnelt worrn.

