Stand: 25.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Bostkind ut Krankenhuus versleept

In Heimfeld hett Dingsdag düsse Week en achtteihn Johr ole Fro ut dat Mariahilf-Krankenhuus dor en Bostkind versleept hatt. Se harr to de Mudder seggt hatt, dat bi’n Ingang för ehr en Paket afgeven worrn weer. As de Mudder trüchkööm, weer bums ehr Baby weg. Veeruntwintig Peterwagens hebbt de Gegend afsöcht hatt, man do bröch de achtteihn Johr ole Fro dat Baby al vun sülvst wedder ahn Schaden na’t Krankenhuus hen trüch. De Fro is achteran na en psychatrische Klinik henkamen.

