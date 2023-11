Stand: 25.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Streik in’n öffentlichen Deenst

Mehr as sössdusend Lüüd hebbt Middeweken düsse Week in’e Binnenstadt demonstreert hatt. De Arbeitslüüd in’n Staatsdeenst verlangt op’e een Siet bummelig teihn Perzent meehr wat an Geld un op’e anner Siet dreehunnert Euro mehr wat in‘n Maand för all de, de in Hamborg, Bremen oder Berlin wahnen doot. Denn dat Leven in grote Städer is dürer. De Warkschop ver.di wohrschaut, dat al nu vele Jobs in Hamborgs Amtsstuven nich besett warrn köönt.

