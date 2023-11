Stand: 25.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborg kriggt Karl-Lagerfeld-Promenaad

Hamborg ehrt den Keerl mit Zopp un Sünnenbrill: In’e Binnenstadt an’n Alsterfleet warrt dat bald en Karl-Lagerfeld-Promenaad geven - lieklopend to’n Ne’en Wall bet hen na de Adolphsbrüch. Dat is Dunnersdag düsse Week künnigworrn. In’n Februaarmaand johrt sik de Dodesdag vun Karl Lagerfeld, de in Hamborg to Welt kamen is, to’n föfften Mal un dor schall denn to den Dag de Promenaad na em benöömt warrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

