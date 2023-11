Stand: 24.11.2023 09:30 Uhr Wapenroh in Gaza

In‘n Gazastriepen wüllt se nu minnestens veer Daag lang de Wapen daalleggen. Düsse Füerpaus, de unhannelt worrn is, de is al üm Klock söss hüüt fröh losgahn. Wat un wo lang sik Israel un de Terror-Organisaschoon Hamas doran holen doot, dat is nicht kloor. Hüüt Namiddag will de Hamas wiedere 13 Geiseln freelaten -un Israel Palästinenser, de se insparrt hebbt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch