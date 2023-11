Stand: 24.11.2023 09:30 Uhr Schippfohrt treckt wedder an

De Hamborger Containerreederei Hapag-Lloyd süht Anteiken dorför, dat de Laag in de Schippfohrt beter warrt. Siet veer Weken geiht dat weer bargop mit de Geschäften. Man wat dat ok vun Duer is, dat is noch nicht rut. Üm Sprit to sporen, föhrt de Hapag-Lloyd Sheep langsamer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch