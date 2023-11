Stand: 24.11.2023 09:30 Uhr Rolex-Röver in’t Kaschott

Dat Hamborger Landgericht het en Rolex-Röver to 3 Johr Kaschott verurdeelt- Dat gö üm en Klock för 13.500 Euro, de op en Portaal för Lüttinseraten anbott worrn weer. De Mann hett sik mit den Verköper in en Bäckerei in Bardörp drapen. Man he harr keen Geld dorbi, sünnern Pepperspray. Dat hett he den Verköper in’t Gesicht sprayt un is mit de Rolex afhaut.

