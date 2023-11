Stand: 23.11.2023 10:15 Uhr Börgerschopp un dat Geld för‘t Klima

Ok in Hamborg süht dat kibbelig ut, wat dat Geld rinsticken för den Klimaschutz anbedröppt. Dörch dat Urdeel vun dat Bunnsverfatengericht to de Schullnbrems kunn dat dörchut sien, dat fast toseggt Geld vun de Bunnsregeren wegföllt. SPD-Finanzsenater Andreas Dressel seggt, dat dreiht sik üm en dreestellige Millionensumm. Noch is nich rut, wecke Vörhemmen bedrapen sien kunnen. Dressel seggt man klipp un klor: Wenn Berlin Fördergeld wegstrieken deit, warrt Hamborg dat nich kumplettemang utglieken koenen.

