Stand: 23.11.2023 10:15 Uhr Politik in de Nedderlannen geiht na rechts

In de Nedderlannen hett de Politiker vun de rechte Sied Geert Wilders de Wahl to’t Parlament wunnen. Man wat he wohrhaftig en Koalitschoon tohoopkriegen kann, is noch nich klor. Wilders sien Partei kann mit 35 vun de 150 Stöhl in’t Parlament reken. Achter em kümmt de Midde-Links-Maatschapp mit 25 Stöhl. Un op 24 Stöhl kümmt de betto regeren Rechts-Liberalen vun Premierminister Mark Rutte, de sülvst je ophöören will.

