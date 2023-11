Stand: 23.11.2023 10:15 Uhr Nahoost-Geiseln

In Nahoost wull de Terror-Trupp Hamas eegens hüüt wedder Geiseln freelaten. Dorut warrt man eerstmal nix; weck Medien in Israel seggt, dat schall woll op morgen rutschaven warden. Dat de Wapen swiegen schüllt, schall ok eerst morgen losgahn. Denn kunn de Hamas föfftig Geiseln freelaten – un Israel hunnertföfftig fungen palästinennsche Lüüd.

