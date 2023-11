Stand: 23.11.2023 10:15 Uhr Arger mit E-Scooters

Footgänger in Hamborg argert sik an’n dullsten över de Elekrtonschen Tretrollers. Bi en Ümfraag vun den ADAC is rutsuert, dat sik dorüm jeder Tweet Footgänger al nich mehr seeker föhlt. Vör allen dorüm, wiel veel Lüüd mit ehr Rollers ahn Rücksicht ünnerwegens sünd un verbaden op de Börgerstieg föhrt. Verleden Johr hett dat in Hamborg sößunföfftig Perßent mehr Kollischonen mit E-Scooters geven as vördem, und orbi sünd fiefhunnertföfftig Minschen to Schaden kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch