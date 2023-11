Alstertann

In Hamborg warrt hüüt Avend de Lichters vun de Alstertann inschalt. De üm un bi negenhunnert Lichters schüllt as en Teken vun Toversicht op de Binnenalster hell lüchten. De föffteihn Meter hoge Nuurdmanntanmn schall jeedeen Dag vun Meddag bet Middernacht an sien. An‘n 8. Januormaand warrt se wedder afboot.

