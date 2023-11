Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt un beholt wi mastige Wulken mit beten Sprüttenregen, twüschendörch warrt dat ok dörchut mol dröög. De Temperatur kladdert bet twölf Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder teihn Graad. Dorto de Wind kümmt frisch mit pustige Böen ut West. De Waterstand vun de Elv is düütlich höger as normaal. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi vun allens wat. Veel Wulken, beten Regen, to’n Deel mit Snee vermengeleert, man ok lütt beten Sünnenschien – un düütlich köhliger, blots noch söß Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch