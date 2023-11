Stand: 22.11.2023 09:30 Uhr Doch keen Künnigen för Jana Kamischke

De Havenbedriever HHLA will de Viz-Vörsittersch vun'n Bedrievsraat nu doch nich rutsmieten. Jana Kamischke weer poormal gegen den plaanten Deelverkoop an de schwiezer Reederee MSC gegenan gahn. Wat NDR 90,3 weet, güng dat bi de fristlos Künnigen ok üm so nöömte wilde Streiks vun Havenarbeiders. Op en Bedrievsversammeln harrn se Mitarbeiders vun de HHLA güstern Avend nochmal seggt, dat se nix vun dat Verköpen hollen doot.

