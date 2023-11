Stand: 22.11.2023 09:30 Uhr Stadtstaten-Streik

Verdi röppt vundaag bi'n Öffentlichen Deenst to'n Stadtstaten-Streik op. Un twoors in Hamborg, Bremen un Berlin. Vunaf Klock ölven hebbt se en zentrale Kundgeven in Hamborg plaant. De Warkschop verwacht poor Dusend Mitarbeiders - ok ut de beiden anner Städer. De Lüüd wüllt vun't Huus vun de Warkschop an Bessenbinnerhoff na 't Raathuus hentrecken. Verdi verlangt för de Mitarbeiders 10,5 Perzent mehr Geld.

