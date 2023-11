Stand: 22.11.2023 09:30 Uhr Füerpaus in Naoost

Bi'n Krieg in Naoost warrt se woll för poor Daag de Wapen rohn laten. Wat dat heet, hebbt sik dor Israel un de radikal-islaamsche Hamas op eenigt. De Terroristen wüllt 50 Fruuns un Kinner free laten. Dorför süllt 150 palästinensche Fungene ut Israel freekamen. Mit de Wapenroh will Israel ok Hölp-Transporten na'n Gazastriepen rinlaten. Man de Regeren seggt ok, de Krieg is dormit noch nich vörbi.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch