Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Pleeg in Noot

Dat is en Nootroop vun Diakonie, AWO un Co: De Wohlfohrtsverbänn in Hamborg wohrschoet, dat in de Pleeg en Bankrottwell droht. Pleegheimen harrn to wenig Geld, schrievt de Verbänn. Dat leeg ünner annern doran, dat se nich utlast weren. En Grund dorför weer, dat nich nog Plegers dor sünd, de sik üm de Bewohners kümmern köönt.

