Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Baby kidnappt

In de Helios-Klinik in Heimfeld hett en achteihn Johr ole Fro an'n Avend dat Baby vun en anner Fro wechhollt. Na twee Stünnen bröch se dat Kind denn ahn Schaden wedder torüch, seggt de Polizei. Vör't Krankenhuus geev dat achterher noch en Striet twüschen de Familien vun de twee Froens. Wo de jung Fro op de Statschon kamen is un woso se dat Kind mitnöhm, is noch nicht rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch