Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Sparren in'n Huushoolt

Dat Bunnsfinanzministerium maakt en Stopp. En Reeg Positschonen in'n Huushoolt för de tokamen Johren warrt sparrt. Achtergrund sünd de süsstig Milliarden Euro, de vun de Regeren nich mehr as plaant utgeven warrn dröfft. Dat Bunnsverfatensgericht harr jo dorto oordeelt. De SPD un de Grönen hefft vörslaan, dat de Schuldenbrems utsett warrn kunn, üm an Geld to kamen – de FDP is man dorgegen.

