Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Geiseldebatt in Israel

In Israel is wieder nich kloor, wat ut de Minschen worrn is, de de Terrorgrupp Hamas verslept hett. Dat gifft jümmer wedder Berichten, dat bald en Wapenroh kamen kunn – un dat kunn en Grundlaag ween, dat Geiseln freilaten warrt. Güstern Avend geev dat en Drapen vun de Familien vun de Geiseln un vun't Kriegskabinett vun Israel. Man rutsuert is dor nix.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch