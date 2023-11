Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Klopperee in Rothenborgsoort

In Rothenborgsoort geev dat en grote Haueree. Güstern Avend sünd Mannslüüd mit Gewalt in en Lager in de Billstroot ringahn, seggt de Polizei. Dorbi harrn se twee anner Mannslüüd verletzt – un en dorvun müss na't Krankenhuus. De Polizei weer mit en Reeg Wagens dor – man de Slägers hefft se nich kregen.

