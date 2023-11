Stand: 21.11.2023 09:30 Uhr Sanieren vun'n Elvwannerweg

Al acht Johr is he sparrt – man bald kunn dat so wiet ween, dat de Elvwannerweg saniert warrt. En vun de Anwohners hett nu sien Klaag torüchtrocken. He harr wat dorgegen, dat dor en Steg boot warrt. De Bezirk Altno hoopt nu, dat de Umweltbehörd fief Millionen Euro för dat Sanieren betahlt.

