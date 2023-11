Stand: 20.11.2023 09:30 Uhr Hoochschool-Streik för mehr Gehalt

De Lüüd, de bi de Hamborger Hoochscholen anstellt sünd, de verlangt mehr Geld. De Gewarkschop ver.di seggt, dat müss 10,5 Perzent mehr geven, tominnst aver 500 Euro in'n Maand. Överto ok noch en Stadtstaten-Toslag vun 300 Euro, denn ver.di seggt: Wenn een för Hamborg arbeiden deit, denn mutt dejenige sik ok dat Leven in Hamborg leisten könen. Nu to disse Stünn gifft dat en zentrale Kundgebung op den Uni-Campus von-Melle-Park. An'n Middag treckt de Demo denn wieder na de Finanzbehöörd bi'n Gänsemarkt.

