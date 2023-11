Stand: 20.11.2023 09:30 Uhr Wo geiht wieder in'n Negen Oosten?

Goot söss Weken sünd vergahn siet de Hamas ehr Terror-Attack op Israel, un jümmer noch sünd mehr as 200 Minschen as Geiseln insparrt. As dat utsüht, will woll vundaag dat israeelsche Kriegskabinett Familien vun de Geiseln drepen. Mellt hett dat de Zeitung "Times of Israel", man vun amtliche Siet is dorto bet nu nix seggt worrn. Wieldes hett dat israeelsche Militär en Video rutbröcht, över en Tunnel-Anlaag, de ünner dat Al-Schifa-Krankenhuus langlopen deit. Dor schall dat en Kommandozentraal vun de Terror-Organisatschoon Hamas geven, man de seggt, dat weer nich wohr.

