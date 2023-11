Stand: 20.11.2023 09:30 Uhr Minus in de Kass, Fan-Artikels loopt goot

Godes un Leges bi'n FC St. Pauli: To'n enen hett de Football-Tweetligist mit Fan-Artikels so veel Geld innahmen as noch nie nich tovör. Op de anner Siet hett de Vereen de Saison aver mit meist fief Millionen Euro Minus afslaten. To'n Bispeel sünd de Kosten för dat Personaal dull in de Hööchde gahn. Nipp un nau vertellt warrn schall dat allens in dree Daag op en Versammeln vun de Liddmaten.

