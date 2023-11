Stand: 20.11.2023 09:30 Uhr A7-Verkehr rullt wedder

Siet hüüt fröh is de Autobahn söven twüschen Heimfeld un Volkspark wedder free. Ok dör den Elvtunnel köönt Autos un Lastwagens wedder dör. Siet Fredagavend weer dat nich mööglich, wegen de Arbeiden an den Larmschutztunnel Altna.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch