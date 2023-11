Stand: 18.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreiks in’n öffentlichen Deenst

Maandag düsse Week güng dat in Hamborg mit Warnstreiks in’n öffentlichen Deenst los, de veer Daag lang duert hebbt. Toeerst is dor Bardörp bi an’e Reeg ween. Dor hebbt Lüüd vun’e Bezirksämter jümehr Arbeit ut’e Hannen leggt hatt un gegen jümehr Arbeitsümstänn protesteert. Vör allen Dingen de Lüüd, de för soziale Nootlagen dor sünd, klaagt över to wenig Personaal. De Warkschop ver.di verlangt düütlich mehr Geld för jüm.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

