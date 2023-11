Stand: 18.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Geev dat Mangel op’e Bosteed in’e Havencity?

Dingsdag düsse Week hebbt sik Senaat un Behöörden nochmal mit dat Unglück op de Bosteed in’e Havencity ut’nannersett hatt. Dör kömen an’n 30. Oktober fief Arbeitslüüd üm’t Leven. Bi rutsuert is, dat dat vele Kuntrullen geev, wo Mangel op de Bosteed bi faststellt worrn sünd. Dat is ut de Antwoort vun’n Senaat op en lütte Anfraag vun’e CDU Frakschoon ruttolesen. Wat dor nu allgemeen vun’e Behöörden wat op nakamen is wegen de Mangel, de se op de Bosteed faststellt harrn, un wenn ja, wat dat denn nipp nau ween is, dor sä de Senaat nix to. Wat dat heet, schüllt düsse Mangel aver nix mit dat Rüstwark, wat bi dat Unglück tohoopstört is, to doon hatt hebben.

