Stand: 18.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Kummt en ne’e Olympia-Bewarven?

De Hamborger Sportbund (HSB) sett sik för Olympia bi uns in’e Stadt in. Op de Liddmaten-Versammeln vun’n HSB weer de gröttste Deel vun jüm dorför, dat een sik nochmal wedder bewarven dä üm Sommerspelen. Dat is Middeweken düsse Week künnig worrn. Hamborg weer dat denn aver nich alleen, de de Olympischen Spele op’e Been stellen dä, dor höör denn to’t Bispeel villicht ok Berlin mit to.

