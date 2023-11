Stand: 18.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Razzia in’t Islam’sche Zentrum Hamborg

In Hamborg un söven anner Bunnslänner sünd de Rüüm vun dat Islam’sche Zentrum Hamborg (IZH) vun’e Polizei dörsöcht worrn. Vör allen Dingen güng dat üm de Blaue Moschee an’e Butenalster. Dat IZH gellt as verlängerte Arm vun dat Regime in’n Iran un de Verfatensschutz hett dat op’n Kieker. Nadem de Terror-Organisatschoon Hamas Israel angrepen hett, verlangt welke Lüüd, dat IZH dichttomaken. Dat Material, wat se bi de Razzia düsse Week in Beslag nahmen hebbt, schall den Perzess gauer vöranbringen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch