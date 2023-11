Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr Razzia in’t Islam’sche Zentrum Hamborg

Dat Islam’sche Zentrum Hamborg to verbeden, düssen Gedanken ünnerstütt in’e Twüschentiet all Parteien in’t Hamborger Raathuus. Man tostännig för en Verbott is de Bund. Güstern is bi en Razzia in dat IZH in Kisten Material an Bewiesen in Beslag nahmen worrn. Ok vele oppositschonelle Exil-Iraner in Hamborg geevt den ne’en Kurs in’e Politik Stütt. Ne ganze Reeg vun jüm sünd bang vör dat IZH un föhlt sik bedrauht.

