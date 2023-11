Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr Erdogan kummt na Berlin hen

De Präsident vun’e Törkei Recep Tayyip Erdogan kummt vundaag na Berlin hen. Dor dröppt he denn Bunnskanzler Olaf Scholz un Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier. Sien Besöök warrt as nich ganz so licht sehn. Denn Erdogan nöömt de Hamas-Terroristen „Befreier“ un Israel en „Terrorstaat“. Man nich de Regeren noch de Oppositschoon wullen den Präsidenten ut’e Törkei wedder utladen. Scholz müch ok utkieken, wat de Törkei nich villicht mit ehre Hamas-Kontakten hölpen kunn, de Geiseln wedder freetokriegen.

