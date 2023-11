Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr Geld vun’n Bund för de Bornplatzsynagoog

Dat nee Opboen vun de Bornplatzsynagoog kummt nu ne ganze Eck vöran. De Huusholts-Utschuss vun’n Bunnsdag hett nu afnickt, dat sik de Bund mit goot dörteihn Millionen Euro an den Architektur-Wettstriet an bedeligen deit. Dor hebbt sik blangen anner Lüüd de beiden Hamborger SPD-Bunnsdagsafornten Metin Hakverdi un Niels Annen för stark maakt hatt. Hakverdi sä: Jüst in düsse Tieden wull man dat jüdische Leven in Hamborg wat starker maken un dat een dat noch mehr sehn deit.

