Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr 19 Perzent bi Restaurant-Besöök

Nu also doch. De Mehrwehrtstüer, wenn een na’t Restaurant oder na de Kneip hengahn deit, schall af den Januaarmaand wedder op negenteihn Perzent hoochsett warrn. Dat is nu ut de een oder anner Runn rund üm de Koalitschoon ruttohören ween. In’e Corona-Kries is de Mehrwehrtstüer op söven Perzent daalsett worrn. De Gastro-Branch harr verlangt, dat dat so blieven dä. Aver na dat Urdeel ut Karlsruhe to den sösstig Milliarden Euro Klimafond fehlt de Bunnsregeren nu dat Geld.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch