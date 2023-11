Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr Elvtunnel warrt dichtmaakt

Dat is mal wedder sowiet: De Elvtunnel warrt hüüt Avend af Klock teihn bet Maandagfröh Klock fief dichtmaakt un dat in beide Richten. In düsse Tiet warrt veerteihn Brüggendelen op den Larmschuuldeckel Behringstraat leggt un en Brandschaden in’n Elvtunnel richt. De Ümweg löppt över de A1, A21 un B205 twüschen Horster Dreeeck un Neemünster-Süüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch