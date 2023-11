Stand: 16.11.2023 09:30 Uhr De Bahn streikt

Bi de Bahn in Düütschland, dor geiht vundaag meist gor nix mehr. Vun güsteern Avend af an streikt de Lokföhrerwarkschop GDL. In’n Feernverkehr fallt mehr as 80 Perzent vun de Töög ut, dat seggt de Bahn. Bi uns in Hamborg sünd bavento de S-Bahn un vele Regionaaltöög bedrapen. De Hamborger S-Bahn, de plaant en Nootanbott. Se seggt, de Fohrgäst, de schüllt man fröher losföhren un sik vöraff künnigt maken. De Streik geiht noch bet Klock söss vunavend.

