Stand: 16.11.2023 09:30 Uhr Streik öffentlicher Deenst

Ok in’n öffentlichen Deenst geiht dat wieder mit de Streiks. Vundaag is de Bezirk Wandsbeek an de Reeg. Bedrapen sünd dor de Bezirksämter, de Scholen un de Lannsbedriev Erziehung. Üm Klock 11 geiht en Demo in den Bezirk los.

