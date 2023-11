Stand: 16.11.2023 09:30 Uhr Razzia in’t Islam‘sche Zentrum

Opstunns dörchsöcht de Polizei Rüüm vun dat Islam‘sche Zentrum Hamborg – un dat in 7 Bunnslänner. Vör allen Dingen geiht dat üm de Blaue Moschee an de Butenalster. Dat IZH, dat gellt as de längere Arm vun dat Regim in’n Iran. Dörüm kiekt de Verfatensschutz dor al länger hin. Siet de Terrororganisaschoon Hamas Israel angrepen hett, seggt ümmer mehr Lüüd, dat IZH müss tomaakt warrn, den de Iran gifft de Hamas Stütt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch